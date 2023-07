Madalina Ghenea innamorata di un tennista: lui è l'ex della Sharapova

La modella e attrice rumena Madalina Ghenea ed il tennista bulgaro Grigor Dimitrov stanno insieme . La conferma dei rumors che circolavano già da tempo è arrivata grazie ad una Instagram story. La coppia già insieme da un anno è stata vista insieme per la prima volta a Roma durante gli Internazionali di Tennis. Diversi i flirt attibuiti alla modella nel corso degli anni, da Marco Borriello all' ex Roma, oggi al Galatasaray, Nicolò Zaniolo .

Madalina Ghenea, vita privata e amori

Classe 1987, a 14 anni si trasferisce dalla Romania a Milano per sfilare in passerella. Oltre ad apparire nel videoclip della canzone Il tempo tra di noi di Eros Ramazzotti, la Ghenea è stata concorrente della settima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2014 interpreta il ruolo di Dorotea Malatesta nella serie tv i Borgia. Nel 2016 è salita sul palco dell'Ariston per co-condurre il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. Non solo personaggi dello sport nella vita sentimentale di Madalina Ghenea. Dalla fine del 2012, fino all'estate del 2013, è stata vista con l'attore Gerard Butler. Successivamente al suo nome è stato accostato anche quello dell'attore irlandese Michael Fassbender. Nel 2016 la modella ha iniziato una relazione con l'imprenditore rumeno Matei Stratan. La coppia ha una bambina di nome Charlotte. Nel 2019 la coppia ha deciso di lasciarsi.