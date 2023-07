Beckham e Victoria, tra Messi e Spice Girls: che karaoke per l'Inter Miami

David e Victoria Beckham hanno festeggiato la recente vittoria dell' Inter Miami contro il Cruz Azul (durante la quale si è assistito all'esordio di Leo Messi ). La stilista si è lasciata andare ad una performance canora, intonando un celebre brano delle Spice Girls - Say You'll Be There - al karaoke. Durante l'esibizione si è unito anche l'ex calciatore del Manchester e attuale comproprietario della formazione americana , restituendo così uno spettacolo emozionante ed inaspettato. Il momento è stato registrato in un video che è poi condiviso su TikTok.

David e Victoria Beckham scatenati: la reazione dei fan

Posh Spice ha commentato su Instagram con: "Scaldando la voce a Miami". Poi ha aggiunto: "Solo una serata informale a Miami, non ho bevuto così tanto". Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere: "Siete troppo carini", "Che coppia", "Abbiamo bisogno di una reunion delle Spice Girls". Victoria pare non sia intenzionata a tornare ad esibirsi sul palco perché impegnata con la sua attività di stilista. Ma in tanti sperano che potrà fare un'eccezione per il trentesimo anniversario della band, che sarà festeggiato il prossimo anno.