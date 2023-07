Tom Brady, dopo Kim Kardashian arriva Irina Shayk: la reazione di Gisele

Tom Brady avrebbe voltato pagina dopo l'addio alla moglie Gisele Bundchen . L'ex campione di football americano starebbe vivendo un nuovo flirt con la supermodella (ed ex di Cristiano Ronaldo) Irina Shayk ( che recentemente ha fatto parlare di sé per il suo nude look a Cannes ). I tabloid americano riferiscono che i due starebbero insieme e che avrebbero trascorso insieme lo scorso weekend.

Tom Brady a Kim Kardashian preferisce Irina Shayk

Le voci circolate qualche mese fa circa un presunto flirt tra Tom Brady e Kim Kardashian sarebbero state quindi smentite dalle recenti immagini di un video, viralizzato in queste ultime ore in rete, dove si vedrebbe il campione in auto con la modella mentre si scambiano gesti affettuosi. Dopo aver condiviso le immagini delle neo coppia, su TMZ si legge: "È andato a prenderla all'Hotel Bel Air venerdì pomeriggio. Sono rientrati nel suo appartamento e sono andati via il giorno successivo, intorno alle 9.30 del mattino".