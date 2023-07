Messi, disavventura per Antonela Roccuzzo a Miami: la reazione sorprende

Messi, disavventura a Miami per Antonela Roccuzzo

Negli Stati Uniti Lionel Messi è amato e acclamato ma, come spesso accade, tanta notierà non è facile da gestire. Nelle scorse ore, l'ex calciatore del Psg, in compagnia della moglie Antonela Roccuzzo e dei tre figli, è stato avvicinato da alcuni fan, avventandosi su di loro mentre uscivano da un negozio. Lady Messi non ha potuto nascondere il suo disappunto quando è stata spinta in strada. A darle uno spintone non è stato però un fan, ma un addetto alla sicurezza, intento a proteggere Messi e i suoi familiari, intenti ad entrare in macchina. Ad attestare il momento è un video, presto diventato virale sui social.