Piqué, la folla chiama Shakira: la reazione clamorosa

Gerard Piqué ha festeggiato nelle scorse ore il successo della King League in una celebre discoteca di Madrid. Durante i festeggiamenti però, a riecheggiare nel locale sono stati i versi delle canzoni di Shakira , scatenando così i presenti. L'ex calciatore del Barcellona non pare abbia preso bene la cosa e non ha perso l'occasione per rimarcarlo.

Piqué, la reazione piccata contro i fan di Shakira

Ma non è finita qui, poiché il momento di maggior tensione è arrivato nel momento in cui Piqué ha preso il microfono per rivolfersi ai presenti. Parte di questi hanno gridato a gran voce: "Shakira,Shakira,Shakira", attestando così il grande affetto per la cantante colombiana ed ex moglie di Gerard. L'ex giocatore ha replicato in modo inaspettato: "Anch'io sono un campione del mondo e voi non siete nessuno. Fate qualcosa nella vostra vita".