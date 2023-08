Carolina Stramare fidanzata con Pellegri? La foto social che "ufficializza"

Pellegri-Stramare, scambi social e love story

Non si sa con certezza quando sia iniziata la relazione tra Pellegri e la Stramare. L'attaccante del Torino è tornato single dopo la fine della relazione con Viktorija Mihajlovic che, stando ai rumors, avrebbe smesso di seguire l'ex Miss Italia. Prima della foto, Pellegri aveva già commentato con messaggi inequivocabili alcuni post dell'ex concorrente di Pechino Express: tanti cuori e un sibillino "Manchi", dato che Carolina è in vacanza mentre il numero 11 è in ritiro col Toro in attesa dell'inizio della prossima stagione.