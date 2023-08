Cardinale al party di Jennifer Lopez: il proprietario del Milan scatenato

Gerry Cardinale ha presenziato ai recenti festeggiamenti per i 54 anni di Jennifer Lopez. In un video che è diventato virale sui social si nota tra gli ospiti al party anche il patron del Milan nonché fondatore di RedBird, che oltre ad essere amico della coppia è anche socio di Ben Affleck in Artists Equity, casa di produzione che ha prodotto il film Air - La storia del grande salto con Matt Damon.