Messi, nuova casa a Miami? Quella da 5 milioni di dollari non lo soddisfa

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo starebbero cercando una nuova casa a Miami. Dopo aver lasciato Parigi, il bomber argentino si è trasferito in Nord America per iniziare una nuova avventura con l'Inter Miami . Sebbene l'esordio con la nuova squadra sia stato eccellente, la stessa cosa non sembra avvenire fuori dal campo, dove i coniugi Messi, che vorrebbero trasferirsi in un nuovo lussuoso alloggio, starebbero riscontrando alcune difficoltà.