Sergio Rico: le condizioni, l'ospedale e la speranza del ritorno in campo

Sergio Rico potrebbe lasciare l'ospedale la prossima settimana per far rientro a casa : queste le ultime indiscrezioni sul portiere del PSG ( ricoverato in ospedale da più di tre mesi dopo un incidente a cavallo ), che ha lottato per diverse settimane tra la vita e la morte e sottoposto ad inizio agosto ad un ulterioriore intervento chiurgico.

Sergio Rico, l'ultima operazione ed il ritorno a casa: i rumors

Stando alle notizie riportate dai media spagnoli, l'intervento sarebbe durato circa un'ora e non ci sarebbero state complicazioni. L'operazione alla testa non comporterà alcun rallentamento nel recupero. In Spagna si discute invece circa la fase di recupero del calciatore. In tanti si domandano se il giocatore potrà tornare in campo dopo l'incidente, nonostaste le condizioni di salute stiano migliorando. Al momento però sembra davvero prematuro parlare di calcio per Sergio Rico, che nel corso degli ultimi mesi ha perso una notevole percentuale di massa muscolare. Nelle scorse settimane il calciatore è tornato sui social, con un messaggio per i tanti che non hanno mancato di sostenerlo in questo delicato momento, impegnandosi a lavorare sulla sua guarigione. Al suo fianco c'è sempre la compagna Alba Silva, che non manca di aggiornare i tifosi circa i miglioramenti di Rico.