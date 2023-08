Sergio Rico, l'incidente e il messaggio prima della nuova operazione

Sergio Rico continua a rimanere in ospedale. Dopo il grave incidente subito, il coma ed il trauma cranico, il portiere del Psg dovrà sottoporsi ad una nuova operazione. Nel mentre la moglie, Alba Silva, ha condiviso su Instagram delle foto a commento delle quali si legge: "Non ho molto da insegnarti o da dirti, o forse sì, perché potrei scrivere un libro con tutte le emozioni che ho provato durante questi due mesi, ma preferisco rimanere con ciò che è importante, che stiamo bene e che non avrò una vita per ringraziarti di così tanto amore in ogni tuo gesto e messaggio. Grazie".