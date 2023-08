Tom Brady e Irina Shayk, l'amore nascosto: come si incontrano a Londra

Continua la frequentazione tra Tom Brady e Irina Shayk . L'ex giocatore di football e l'ex di Cristiano Ronaldo sono stati paparazzati dai fotografi del Daily Mail mentre entravano separatamente all’interno di un lussuoso albergo di Londra, sito nel quartiere di Mayfair. Secondo le indiscrezioni, i due sarebbero stati ospiti del Twenty Two per 48 ore.

Tom Brady e Irina Shayk: il nuovo incontro segreto

L'ex di Gisele Bundchen e la modella avrebbero passato insieme domenica e lunedì, per poi separarsi nuovamente, uscendo separatamente dalla struttura alberghiera. Inutili i tentativi per depistare i paparazzi. Gli scatti che attesterebbero il loro arrivo e partenza, confermerebbero i rumors riguardanti la relazione tra i due. Il flirt tra il campione della NFL e l'ex di Bradley Cooper è diventato di dominio pubblico circa un mese fa, quando la coppia è stata immortalata per la prima volta insieme, dopo che lo sportivo aveva trascorso la notte a casa della modella. Le tenere effusioni che si sono scambiati in macchina, sono state catturate dai fotografi, quindi pubblicate e diventate virali sui social.