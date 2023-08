Berrettini e Melissa Satta, amore travolgente: spunta il simbolo segreto

Melissa Satta e la dedica a Matteo Berrettini

Nella story condivisa dall'ex Velina, si vedono in due abbracciati in ascensore con abiti invernali (il che lascerebbe pensare che non l'immagine non sia stata scattata di recente). A corredo della foto, le parole della Satta: "U Know", ovvero "Tu sai". Un messaggio criptico, il cui significato è conosciuto solo dai diretti interessati. A compleatre le emoticon del cuore rosso e del sole splendente. Un simbolo, quest'ultimo, che è molto condiviso dalla coppia, giacché anche Berrettini recentemente ha scritto proprio la parola "Sole" sulla telecamera in diretta a fine match a Toronto.