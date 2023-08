Bellanova, Paola Di Benedetto attaccata sui social: la risposta

Amore a gonfie vele per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. Una relazione che la showgirl ed il calciatore del Torino cercano in tutti i modi di proteggere. Ma come sempre accade, nonostate tutte le accortezze, la coppia è oggetto di numerose critiche da parte degli haters che non perdono occasione di sottolineare la differenza d'età tra i due partner.