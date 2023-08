Atletica, proposta di matrimonio in pista: la reazione della sposa è virale

Budapest 2023, proposta di nozze di Cerny a Burzalova

Hana Burzalova proprio non poteva aspettarsi che dopo aver tagliato il traguardo dei 35 km avrebbe trovato il fidanzato in ginocchio e con un anello in mano. La fatidica proposta di matrimonio è arrivata al termine della gara, quando il 25enne ha mostrato alla futura moglie il prezioso gioiello. Baci e abbracci per i futuri sposi. Subito dopo la coppia ha posato per le telecamere, e la Burzalova ha mostrato orgogliosa il suo anello di fidanzamento.