Ferragni-Fedez a Sanremo 2023, il retroscena sulla lite: "Non ero lucido"

La verità sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Sanremo 2023 è stata oggetto di uno speciale della serie tv dei The Ferragnez targato Prime Video, che andrà in onda dal 14 settembre. Grazie al trailer è stato possibile conoscere alcuni retroscena accaduti dopo il bacio di Rosa Chemical al rapper sul palco dell'Ariston .

The Ferragnez: Sanremo Special, il racconto inedito di Chiara Ferragni e Fedez

Nel nuovo capitolo della serie tv dedicata alla celebre coppia si parlerà anche della pressione avvertita dall'influencer nel corso dei mesi che hanno preceduto la co-conduzione al Festival di Sanremo (al fianco di Amadeus e Gianni Morandi): "Mi sono sentita molto fragile", per poi aggiungere che in tanti si aspettavano un suo passo falso. Fedez, dopo aver ammesso di non essere "un facilitatore di tranquillità", ha ammesso: "Non sono preoccupato, l'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io".