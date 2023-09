Aguero, un altro urlo nel 'recupero': l'ex Sofia si riprende il Kun

Ancora un gol in pieno recupero, ma l'urlo "Aguerooooo!" che seguì alla sua rete per la Premier del Manchester City stavolta arriva dal cuore. Il Kun e Sofia Calzetti stanno tornando insieme, come annunciato proprio dall'ex compagna. Il goleador di City e Barcellona (con la passione per le auto di lusso) e l'influencer sono finiti recentemente al centro del gossip per una crisi stavano attraversando, come spesso accade alle coppie che stanno insieme da lungo tempo. La modella ha parlato nel corso di una recente intervista dei suoi problemi sentimentali, condividendo i dettagli riguardanti la riconciliazione con il compagno.