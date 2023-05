Sergio Aguero, collezione auto da sogno: dalla Lamborghini alla Rover di 007

Ogni stella, ad un certo punto (purtroppo) è destinata a spegnersi. Anche se questo avviene contro la sua volontà e per forze maggiori. Quello che è successo a Sergio Aguero, ex stella del Manchester City, che nel 2021 ha dovuto dire addio al calcio poiché avente un problema cardiaco.

L’argentino, dopo 260 gol e 5 Premier League, ambasciatore della società di scommesse Stake e fondatore della bevanda energetica Go Mate, può però godersi adesso la sua collezione di supercar, in cui è presente anche la Range Rover di James Bond. Ma quante sono in totale le auto che fanno parte del suo garage? Scopriamolo.

