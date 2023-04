Balotelli dice addio alle supercar: le sue Ferrari e Lamborghini sono in vendita

L'auto migliore al mondo? La risposta che non ti aspetti è quella di Mario Balotelli! VIDEO

Tra polemiche e incidenti

Colui che per tanti anni era stato definito "bad boy" per eccellenza, in realtà è da tempo che ha cambiato completamente atteggiamento. Anche se non si scordano facilmente i suoi incidenti stradali, causa anche dalla troppa velocità. Supermario nel 2012, quando giocava per il City, si è schiantato con la sua Bentley in pieno centro a Manchester; nel 2014, invece, si è scontrato con un'altra auto mentre guidava la sua Audi A8 a Chester Road, a Hulme sempe a Manchester; e nel 2020 è stato coinvolto in un altro incidente stradale alle prime ore del mattino di Capodanno. In quell'occasione si si trovava come passeggero a bordo di una Fiat 500 Abarth argentata che ha impattato contro il cancello di un panificio nel nord di Brescia. Balotelli ha avuto un incidente anche con l'auto del suo defunto agente Mino Raiola dopo aver fatto retromarcia contro un lampione nel periodo in cui vestiva la maglia del Nizza. Episodi che hanno fatto capire probabilmente a Mario che ora è meglio correre in campo, e non più in strada.

