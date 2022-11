L'auto migliore al mondo? La risposta che non ti aspetti è quella di Mario Balotelli! VIDEO

Difficile non sentir parlare di Mario Balotelli, e non solo per le sue prestazioni sul campo. L'attaccante, che al momento veste la maglia del Sion nel campionato svizzero, non è certo nuovo alle notizie di cronaca. Ma questa volta non ci sono fidanzate o qualche eccesso, piuttosto la sua grande passione per le auto. E pare proprio che Mario abbia perso la testa. Nonostante il garage da sogno, c'è una vettura che lo ha letteralmente stregato, stiamo parlando della Nissan GT-R Nismo che il calciatore ha definito “la migliore al mondo”.