Ronaldo ha svenduto la Porsche da 70mila euro per la sorella di Kylie Minogue?

I tabloid britannici puntano tantissimo sui pettegolezzi e i gossip sentimentali dei cosiddetti VIP. E negli ultimi tempi, le voci su presunti flirt di Cristiano Ronaldo sono via via aumentati, complice l'apparente crisi sentimentale - ma parliamo sempre e solo di rumors - del fuoriclasse portoghese con la sua compagna Georgina Rodriguez. L'ultima indiscrezione in tal senso arriva infatti dal Daily Star, e a rivelarla è stato Rob Thurnley, massaggiatore del Manchester United all'epoca in cui CR7 militava nei Red Devils. E nella storia, tra i protagonisti, c'è una Porsche.