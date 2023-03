Cristiano Ronaldo paparazzato per Madrid sulla Bugatti Centodieci da 8 milioni

Pensate ad una supercar, alla sua versione più costosa e sicuramente poco sobria: ecco, Cristiano Ronaldo ce l'ha parcheggiata nel suo garage. E non importa se sia l'ennesimo regalo di Georgina o il premio per l'ennesimo record stabilito in carriera, lui non smette mai di comprare auto di lusso. L'ultimo modello acquistato è una Bugatti Centodieci di colore bianco, dal valore superiore agli 8 milioni di euro.