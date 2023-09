Diletta Leotta alla Milano Fashion Week in...bianconero

Diletta Leotta alla Milano Fashion Week

La conduttrice di DAZN, icona di stile ed eleganza, è stata avvistata alla sfilata di Benetton senza il compagno Loris Karius, calciatore del Newcastle. La Leotta ha indossato per l'occasione un outfit con pantaloncino corto in bianco e nero, stessi colori della squadra della Juventus. La conduttrice sportiva, che ad agosto è diventata mamma della piccola Aria, è tornata al lavoro a partire dal derby che ha seguito a bordo campo dal Meazza. Non solo impegni lavorativi per Diletta, che si è concessa anche alcuni momenti mondani. Recentemente è apparsa infatti in alcuni scatti insieme alle amiche Chiara Ferragni ed Elodie. Una cena tra amiche all'insegna dell'allegria e della spensieratezza.