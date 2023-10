Federica Pellegrini in piscina nuota con il pancione: “Momenti per noi”

Federica Pellegrini non smette mai di entrare in vasca, nonostante l'addio al nuoto agonistico. La campionessa ha condiviso nelle score ore un breve filmato sui social dove si vedono i segni dell'avanzare della gravidanza , che per la Divina non rappresenta ostacolo nel proseguire la sua passione più grande, ovvero il nuoto .

Federica Pellegrini, la gravidanza e il nuoto

In tanti fantasticano, ipotizzando che la bimba che porta in grembo Federica Pellegrini possa in futuro diventare una campionessa di nuoto, proprio come la sua mamma. Ed è anche un pensiero che avrà fatto anche la Divina, poiché in occasione del record strappatole dall'australiana O'Callaghan, ha scritto: "Ce lo riprenderemo". Nell'attesa sembra che Federica voglia già abituare la piccola all'acqua. Nel video condiviso recentemente la si vede intenta a tuffarsi in piscina, per poi commentare: "Piccolo momento per noi". Il post ha ricevuto non solo la reazione del compagno Matteo Giunta, ma anche di numerosi fan, che hanno sottolineato, tra le altre, anche l'importanza del nuoto in gravidanza.