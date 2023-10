Diletta Leotta e Karius, i fan: "Semplici, un esempio per Fedez e Chiara"

Diletta Leotta e Loris Karius meglio di Chiara Ferragni e Fedez

Come rivelato durante il podcast "Mamma Dilettante", spostarsi da un Paese all'altro, al momento per i due non è un problema. I due neo genitori sprizzano gioia e felicità, così come notato anche dai fan. Il post ha riscosso molto successo, ad attestarlo i numerosi like e commenti che si leggono a margine. In tanti sono rimasti colpiti dalla genuinità e la dolcezza della Leotta (che la si vede prima in aereo con la piccola adagiata sul petto, poi in un prato intenta a sorreggere in alto la neonata ed ancora un dolce immagine della piccola con il suo papà). Tra i tanti c'è stato qualcuno che ha chiosato scrivendo: "Siete dolcissimi e splendidi. Chiara Ferragni e Fedez dovrebbero imparare da voi". Ma a fronte di tanti commenti positivi non sono mancate anche le critiche. Qualche utente ha infatti sottolineato che far fare un viaggio così lungo ad una neonata è una scelta azzardata.