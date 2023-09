Diletta Leotta in versione tifosa: sugli spalti di San Siro per Karius

Diletta Leotta è la fan numero uno di Loris Karius . La conduttrice di DAZN è stata avvistata il 19 settembre allo stadio San Siro per la sfida Milan-Newcastle di Champions League . La presentatrice, ormai tornata al lavoro dopo la nascita della sua prima figlia , nei giorni scorsi ha commentato a bordo campo anche il derby tra l' Inter e la squadra rossonera, vinto 5-1 dai nerazzurri.

Diletta Leotta a San Siro per Karius

La conduttrice siciliana ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story dove la si vede allo stadio San Siro per supportare il compagno Loris Karius, portiere del Newcastle e padre della piccola Aria. Come si vede anche dallo scatto condiviso su Instagram, la Leotta ha mostrato un fisico mozzafiato, attestante la perfetta ripresa fisica dopo la recente gravidanza. Per supportare il Newcastle a Milano sono giunti nella città menghenica anche numerosi tifosi inglesi, alcuni dei quali si sono resi protagonisti di un insolito siparietto sui Navigli.