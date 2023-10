Tiziano Ferro, divorzio e foto con le orecchie da coniglio: sfogo social

Tiziano Ferro ed il messaggio sui social

Il cantante ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram dove lo si vede disteso per terra con indosso delle orecchie da coniglio rosa. A commento dell'immagine si legge: "Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti". Ed ancora: "Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore". Quindi ha concluso: "E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!". Il 3 ottobre uscirà il nuovo romando dell'artista, dal titolo "La felicità al principio".