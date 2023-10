Elodie-Iannone, storia al capolinea? Le indiscrezioni

Elodie e Iannone: è crisi? Il gossip

Le idiscrezioni riguardanti una presunta crisi di coppia tra Elodie e Andrea Iannone non hanno però trovato alcuna conferma da parte della coppia che si frequenta dall'estate 2022. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici. Il loro amore non è decollato subito, ma solo dopo un lungo corteggiamento da parte del pilota. Nei mesi scorsi la cantante ha scritto sui social all'indirizzo del compagno: "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo". La Di Patrizi recentemente è stata pesantemente criticata sui social per aver pubblicato una foto nuda stile madre natura con lo scopo di promuovere il suo ultimo album. Critiche a cui Elodie ha replicato pubblicando tutta una serie di scatti riguardanti uomini dello spettacolo che avevano fatto altrettanto, ma in quei casi non erano state sollevate polemiche.