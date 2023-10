Shakira, Piqué e la confessione: "Ero una lupa ferita, ora invece..."

"Mi ha sorpreso la possibilità di poter fare una limonata con i limoni più aspri", ha proseguito l'artista mandando ulteriori frecciate all'indirizzo dell'ex partner attravero una metafora. Non tutti i mali vengono per nuocere, poiché la cantante sta vivendo ora un periodo professionale molto florido, registrando un successo dietro l'altro. Anche se questo per lei non è motivo per fermarsi, anzi: "Ci sono molte cose che voglio dire, cose da dimostrare musicalmente, ma arriverà il momento". L'addio a Barcellona ed il seguente trasferimento a Miami sembra averle giovato. La star infatti ha riallacciato vecchie amicizie e frequentato nuove persone, tra cui Luis Hamilton, con il quale per mesi si è vociferato ci potesse essere anche un flirt. Sull'ormai famossissimo brano 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53′, Shakira ha rivelato: "Mi dicevano: 'Cambia il testo, non può uscire', e io rispondevo che non sono un diplomatico delle Nazioni Unite, sono una donna, una lupa ferita. Ora non è più così, ora nessuno dice all'artista con chi associarsi o cosa fare. Oggi è cambiato tutto, oggi cantare in spagnolo è la cosa più cool che si possa fare".