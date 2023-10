La compagna di Theo Hernandez replica sui social agli haters: "Se voglio..."

Zoe Cristofoli è tornata a far parlare di sé per alcune foto condivise nelle scorse ore sul suo account Instagram, scatti fatti utilizzanto l'Intelligenza Artificiale e che la raffigurano come fosse una studentessa. Immagini dove la modella e compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez appare senza i suoi numerosi tatuaggi.

Zoe Cristofoli, lady Hernandez zittisce gli haters

Lady Hernandez ha ceduto quindi al nuovo trend che sta spopolando sui social in questi giorni, ovvero quello del back to school. Il post di Zoe ha registrato numerosi commenti, ma anche molti attacchi da parte degli haters. C'è chi le ha fatto notare come stia bene senza tattoo: "Senza tatuaggi e senza botulino saresti il top". Il commento dell'influencer non si è fatto attendere: "Se proprio botox. Comunque decidi tu, dai". Ma c'è stato anche chi l'ha attaccata per il suo titolo di studio: "La laurea l'hai presa prima o dopo che sei stata con Corona nel 2018?". La modella con fermezza ed un tocco di ironia ha replicato puntualmente: "Non solo laureata, caro mio, ma intanto ho due società, un negozio di tatuaggi, dipendenti, tanta voglia di fare. Mantengo la mia famiglia e se voglio ti metto a farmi da lampada nel mio giardino. Quindi, torni al tuo posto o no? Benissimo. Quando ci vuole, ci vuole".