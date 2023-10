Angela Nasti, c'è Sottil dopo Gollini? Spunta la foto social!

Angela Nasti e Riccardo Sottil: flirt in corso?

Nello scatto si vedono le mani di Angela intrecciarsi con quelle del suo compagno in macchina, ma dell'uomo non si vede il volto. Nelle scorse ore invece la sorella di Chiara Nasti ha rilasciato sui social un indizio in più. La cognata di Zaccagni ha condiviso uno scatto in cui la si vede baciare il suo compagno su un ponte, commentando il tutto con un cuoricino e un lucchetto. Ed è proprio in quest'ultimo scatto che gli utenti più attenti hanno riconosciuto nel nuovo compagno della Nasti proprio Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina.