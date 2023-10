Chiara Nasti, la lavanderia e il consiglio social: "Impara a usarla!"

Chiara Nasti è tornata a far parlare di sé per una recente Instagram story pubblicata sul suo account ufficiale, dove la moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni ha chiesto ai suoi followers dove, a corredo di uno scatto in cui la si vede seduta su una poltrona, si legge: "Ma una buona lavanderia su Roma? Me la consigliate (a domicilio è anche meglio)".