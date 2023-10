Sofia Goggia, l'incontro con Tomba infiamma i social: e Giletti?

Sofia Goggia è tornata a far parlare di sé per uno scatto inaspettato condiviso nelle scorse ore sul suo account X (ex Twitter) dove la si vede ad un evento al fianco di Alberto Tomba, leggenda dello sci italiano. A commento dell'immagine tre emoticon a forma di bomba, per evocare il soprannome che fu dato all'atleta anni fa, ovvero quello di 'Tomba la bomba'. Inutile dire che lo scatto ha infiammato la fanbase della sportiva bergamasca e non solo.