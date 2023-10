Chiara Nasti e la polemica della lavatrice: come ha zittito gli haters

Chiara Nasti, la risposta agli haters è tutta da ridere

Dalla story condivisa recentemente dall'influencer si è appreso che la moglie di Mattia Zaccagni non sa usare la lavatrice, poiché c'è sempre stato qualcuno che ha fatto questo per lei. Parole che neanche a dirlo hanno innestato i commenti al vetriolo degli haters. Ma nelle scorse ore Chiara Nasti ha voluto replicare con ironia a tali becere osservazioni, che rasentano l'odio, condividendo alcuni scatti ironici. Nella prima immagine si vede una lavatrice, dove al posto dell'oblò spunta la faccia di lady Zaccagni, come didascalia si legge: "Io mentre mi insultano sotto ai miei post perché non faccio lavatrici", mentre nella seconda l'influencer si trova davanti alla macchina per lavare gli indumenti per poi scrivere a commento dello scatto: "Oma, ma cos'è?". Chiara quindi ha scelto la strada dell'ironia per rispondere alle tante critiche ricevute.