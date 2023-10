Shakira, momento difficile: la madre ricoverata d'urgenza in ospedale

Shakira non sta attraversando un periodo felice. La cantante colombiana ha annullato tutti i suoi impegni professionali per recarsi a Barranquilla e stare al fianco di sua madre, ricoverata d'urgenza in ospedale. L'ex di Gerard Piqué è stata vista arrivare all'aeroporto Ernesto Cortissoz con il suo jet privato, quindi recarsi nella clinica dove si trova attualmente la mamma Nadia.