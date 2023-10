William, ma hai visto Kate? Nello spogliatoio coi rugbisti nudi!

Kate, la foto con i rugbisti nudi infiamma i social

La moglie del futuro re d'Inghilterra ha fatto però, suo malgrado, uno strappo al rigido protocollo della Casa Reale inglese, mostrandosi al fianco dei giocatori a petto nudo, alcuni perfino senza scarpe né calzini. Lo scatto è diventato subito virale sui social. La principessa del Galles è molto vicina al mondo dello sport, infatti recentemente è stata fotografata per una sfida in campo contro l'ex campione di tennis Roger Federer. Il tifo del membro della Royal Family ha portato fortuna alla squadra, che ha vinto con un punteggio di 27 a 10. Lo scorso mese Catherine (non amerebbe essere chiamata Kate, ndr), ha presenziato alla partita del club inglese contro l'Argentina nella fase a gironi. La nuora di Lady Diana è stata fotografata mentre stringeva la mano a Manu Tuilagi, impeccabile ed elegantissima in blazer bianco a doppio petto e pantaloni neri. Presente all'incontro con i rugbisti delle Fiji anche il principe William ed il primogenito della coppia, George.