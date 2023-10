Britney Spears, rivelazione shock: "Incinta di Timberlake, ma ho abortito"

Britney Spears è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte da alcune fonti a TMZ circa il suo passato flirt con il celebre cantante Justin Timberlake . I due si sono frequentati tra il 1999 e il 2002, infiammando il gossip e la scena di Hollywood. La catante confidava molto in quella relazione, tanto da aspettarsi perfino i fiori d'arancio, ma la novità è stata un'altra: una presunta gravidanza di Britney interrotta con l'aborto .

Britney Spears, la rivelazione shock su Timberlake e l'aborto

La Spears avrebbe fatto tale rivelazione nel suo libro autobiografico, le cui anticipazioni sono state pubblicate da TMZ. Britney sarebbe dunque rimasta in dolce attesa dell'attore e cantante all'epoca della loro relazione, ma dopo lunghe discussioni i due artisti avrebbero deciso di comune accordo di non far proseguire la gravidanza, quindi procedere con l'aborto. Un fatto, questo, che sarebbe accaduto nel 2000. Stando alle anticipazioni del libro, la decisione non fu affatto facile per la cantante, che è stata cresciuta con l'idea di non abortire. Sia Britney che Justin a quell'epoca avevano circa 19 anni, troppo giovani per avere un figlio ed assumersi le responsabilità collegate.