Diletta Leotta e Aria a Milano: l'invito social a Karius

Diletta Leotta è tornata a Milano dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia , approfittando di questo caldo anomalo registrato negli ultimi giorni. Nelle scorse ore la conduttrice di DAZN ha condiviso un post su Instagram, dove la si vede seduta sul divano di casa, con in braccio la piccola Aria (nata il 16 agosto scorso) ed al suo fianco il fedele cagnolino Lillo .

Diletta Leotta, il messaggio per Loris Karius

La speaker radiofonica appare nello scatto felice e sorridente, attestante anche il momento idilliaco vissuto. A commento dell'immagine le parole della Leotta: "Manchi solo tu". Loris Karius in questo momento è in Inghilterra per gli impegni con la Premier League. I due, come è noto, vivono al momento separati: lui a Newcastle, lei a Milano. Ma non appena gli impegni di lavoro lo consentono, la coppia si ritrova per vivere al meglio il tempo a disposizione.