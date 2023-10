Diletta Leotta, non solo lavoro: Milan-Juve insieme a Elodie e Iannone

Diletta Leotta è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti condivisi nelle scorse ore su Instagram, dove si vede la conduttrice di DAZN palleggiare in campo nel pre partita Milan-Juventus che si è disputata domenica 22 ottobre allo stadio San Siro del capoluogo meneghino.

Diletta Leotta insieme a Elodie e Iannone per Milan-Juventus

Come attestato anche dalle ultime Instagram stories condivise dalla compagna del calciatore del Newcastle Loris Karius, ad assistere alla partita tra i rossoneri e i bianconeri ci sono stati anche due spettatori d'eccezione, ovvero Elodie ed il campione di MotoGp Andrea Iannone, pronto al suo rientro in pista. La cantante, che ha scalato le classifiche con il suo ultimo clubtape Red Light (la cui campagna promozionale è stata al centro di numerose polemiche ed è valsa alla cantante anche un Tapiro d'oro), ha dato il suo supporto alla squadra del cuore in un video condiviso su TikTok, "Sono qui a San Siro per Milan-Juventus. Daje tutta. Forza Milan!".