Matteo Berrettini e Melissa Satta: il weekend d'amore a Monte Carlo

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno trascorso un weekend all'insegna del relax e della famiglia a Monte Carlo , così come documentato dal settimanale Chi, che nell'ultimo numero uscito in edicola, ha mostrato la coppia spensierata insieme al figlio di lei, Maddox ( avuto con il calciatore Kevin Prince Boateng ).

Melissa Satta e Berrettini: amore a gonfie vele

Negli scatti mostrati sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, si vede la coppia al centro commerciale lasciarsi andare allo shoppong e alla spensieratezza. Dagli scatti si nota anche l'intesa che pare essersi instaurata tra il campione di tennis ed il figlio della Satta. E dopo gli acquisti, c'è il momento sportivo. Nelle foto pubblicate, si vede Berrettini con racchetta e borsone pronto per andare a giocare al Monte-Carlo Country Club, mentre Maddox gli siede sulle ginocchia. Ospite dell'ultima puntata di Belve, l'ex velina ha ammesso: "Manca sempre qualcosa per definirsi davvero felice. Sono ambiziosa, nel lavoro c'è sempre un qualcosa in più che potrei fare, così come nella vita privata. Magari vorrei avere un altro figlio, ma non è mai il momento giusto se ci pensi. Potrebbe essere sempre il momento giusto".