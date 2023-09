Boateng, il battesimo e la fede cristiana: "Gesù è la via"

Boateng abbraccia la fede cristiana a 36 anni

L'ex calciatore del Milan ha scelto dunque di abbracciare la fede cristiana e l'ho testimoniato sui social condividendo degli scatti che lo ritraggono in una spiaggia con una persona che dovrebbe essere un sacerdote (anche se non è chiaro a quale confessione appartenga visto che non indossa abiti religiosi). Si vede poi Kevin entrare in acqua e sistema le mani incrociate sul proprio petto, quindi l'immersione ed, infine, l'abbraccio con il sacerdote con tanto di benedizione finale. A commento di uno scatto finale dove lo si vede volgere lo sguardo verso il cielo, l'ex calciatore dell'Hertha Berlino ha scritto: "Apocalisse 3:20 - E sta a NOI aprire la Porta o no. GESÙ è la via, la verità e la vita". Tanti i commenti e i like lasciati dai tifosi e dai fan al post di Boateng.