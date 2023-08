Boateng, matrimonio finito con la Fradegrada? Foto sparite e indizi social

Boateng-Fradegrada addio: gli indizi social

Dopo la scomparsa delle foto di coppia sui rispettivi profili social, l'altro indizio che lascerebbe pensare ad una rottura definitiva tra l'ex di Melissa Satta (oggi felicemente in coppia con Matteo Berrettini) e la campionessa di arti marziali è il fatto che i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ma non è tutto, poiché ai gesti social sono seguiti anche quelli nella vita reale. Stando a quanto segnalato da più utenti, in diverse foto è stato possibile notare che nessuno dei due indossa più la fede al dito. A dividerli anche migliaia di chilomentri, giacché in questi giorni Boateng si troverebbe in Australia, mentre Valentina in Italia. Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito, nonostante le frequenti ed insistenti domande dei social circa la fine del loro amore.