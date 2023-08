Boateng e la moglie sono in crisi? Il gesto social infiamma il gossip

Boateng-Fradegrada in crisi? I rumors

Nei giorni scorsi l'ex compagno di Melissa Satta (oggi felicemente in coppia con il campione di tennis Matteo Berrettini) ha deciso di lasciare il calcio giocato. Il 36enne ha annunciato la sua decisione via Instagram, dove ha condiviso un breve video di sintesi dei momenti più importanti della sua carriera calcistica. Ad alimentare il gossip circa una presunta rottura tra l'ex calciatore e la campionessa di arti marziali (sposati da circa un anno), anche il fatto che le foto di coppia sono sparite dal profilo social della ragazza. Al momento però non risultano dichiarazioni ufficiali in merito da parte della coppia. Quello con Valentina è stato il terzo matrimonio per Boateng. Precedentemente l'ex calciatore era convolato a nozze con la tedesca Jenny e con Melissa Satta.