Matthew Perry, il cast di Friends: "Devastati, più che semplici colleghi"

Matthew Perry morte: il comunicato del cast di Friends

Nel comunicato si legge ancora: "Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia". Ed ancora: "C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita insondabile", e concludendo: "Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo".