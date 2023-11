Paola Egonu fidanzata con un collega: l'ufficialità in... Milan-Juve

Paola Egonu e Leonardo Puliti in love

Il primo scatto insieme risale al 22 ottobre a San Siro, durante la partita Milan-Juventus, dove i due si guardano con complicità. Il loro è un amore all'insegna della pallavolo: Paola è una delle giocatrici più forti al mondo, mentre Leonardo è schiacciatore da tre stagioni al Moyashi Garlasco, in serie A3, con un passato al Vero Volley ed un presente da brand manager del consorzio della presidente Alessandra Marzari. I due si sono conosciuti quando la Egonu è approdata al Vero Volley, dopo un’estate complicatissima in Nazionale. Lo Youtuber Mattia Ferrari ha raccontato recentemente: "Ero in Autogrill e mi hanno fermato un ragazzo e una ragazza. Sono talmente fuso che ci ho messo un po’ per capire che erano Paola Egonu e Leonardo Puliti"...