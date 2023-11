Federica Pellegrini incinta, Matteo Giunta: "Bimba sposterà gli equilibri"

Prosegue la vacanza a Livigno per Federica Pellegrini e Matteo Giunta . Ed è proprio da questo luogo incantato che la coppia si prepara a diventare genitori: la nascita della loro bambina è prevista tra Natale e Capodanno . Nel corso di una recente intervista a Chi, l'allenatore ha dichiarato: " È un momento bellissimo , non potevo e non posso chiedere altro. Fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo vada avanti così".

Matteo Giunta, l'amore per Federica Pellegrini e la paternità

Il marito di Federica Pellegrini ha poi aggiunto: "L'arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all'interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo ma penso che anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita". Contntissimo che arrivi una bambina, l'allenatore ha proseguito dicendo: "Per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo. A meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti, ecco, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto. Potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta". Sull'amore con la campionessa olimpica ha ammesso: "A volte ci sono degli ingranaggi che si incastrano perfettamente e funzionano. Io e Fede siamo complementari, questa cosa ci aiuta, è difficile annoiarci e la nostra unione ci rende più forti". Ed ancora: "Il nome? Ce ne sono un paio che si giocano il primo posto. Mattea? No, troppa confusione".