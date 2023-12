Dybala e Oriana, perché si parla di crisi? Cos'è successo

Dybala in crisi con Oriana: la smentita social

I rumors sulla presunta crisi tra Dybala e Oriana Sabatini sono partiti dall'Argentina, dopo una festa con altri giocatori alla quale la Joya sarebbe andato solo, senza portare la sua promessa sposa. A spengnere il gossip e zittire il chiacchiericcio ci ha pensato il calciatore della Roma, che nelle scorse ore ha condiviso sul suo account Instagram una foto in cui lo si vede insieme alla sua compagna e ai loro amati cani. Crisi dunque smentita, così come aveva anche annunciato il giornalista Angel de Brito: "Nessuna crisi tra Dybala e Oriana". La coppia quindi è più unita che mai, al momento non si ha certezza circa la data delle nozze, che potrebbero essere celebrate nel 2024.