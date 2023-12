Michela Persico, viaggio da incubo per lady Rugani: cos'è successo

Michela Persico è tornata a far parlare di sé per una storia condivisa nelle scorse ore su Instagram, dove la moglie del calciatore della Juventus Daniele Rugani ha raccontato l'ultima disavventura vissuta . La giornalista sportiva ha svelato sui social il viaggio da incubo appena vissuto.

Michela Persico, nuova disavventura per lady Rugani

Come attestato anche dalle ultime Instagram stories condivise, la conduttrice ha preso un volo da Torino per Catania nella mattinata del 10 dicembre. Dopo ben 7 ore dalla partenza, dalla sua camera d'albergo Michela ha condiviso una story dove ha rivelato: "Ciao ragazzi, buona notte. Finalmente sono arrivata a Catania. Il viaggio della speranza". Poi ha raccontato dei disagi vissuti durante il volo: "Un viaggio che non mi dimenticherò mai, pieno di turbolenze. C'erano dei bimbi a bordo e naturalmente piangevano come dei disperati. Le mamme più agitate di loro che urlavano". Ed ancora: "Siamo stati dirottati su un'altra pista di atterraggio, le luci si accendevano e si spegnevano". Poi ha concluso con ironia: "Un viaggio stupendo, ma siamo sani e salvi".