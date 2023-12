Zaniolo, la foto galeotta svela che Soleil Sorge è la nuova fidanzata?

Zaniolo e Soleil Sorge tra indizi e gossip

Scatti che però non sono di coppia, ma dove si vedono i due singolarmente, in due luoghi però che a detta di molti apparirebbero proprio li stessi: prima in una macchina, poi in una location con un tramonto mozzafiato. Sui social c'è anche chi si è esposto assicurando di aver visto insieme Zaniolo e la Sorge proprio in Liguria: "Abito a La Spezia, li ho visti due volte a Lerici. Sembrano molto carini insieme". Il calciatore al momento è in forza all'Aston Villa, mentre la soubrette è stata recentemente caposquadra degli "Influencer" in Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Al momento dai diretti interessati nessuna conferma, anche se gli attentissimi follower sono pronti a cogliere qualsiasi altro indizio.