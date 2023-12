Pilar Rubio: "Crisi con Ramos?". La reazione al gossip

Sergio Ramos, Pilar Rubio smentisce il gossip sulla crisi di coppia

Nelle scorse ore Pilar Rubio è stata raggiunta da alcuni reporter all'uscita da un ristorante che le hanno chiesto un commento riguardante il gossip che la vede protagonista insieme al marito. La replica della moglie di Ramos non si è fatta attendere: "Stiamo bene, come sempre. Non posso dire altro. Potete immaginare... Con tutto il lavoro che facciamo per questo programma... mi fanno provare e lavorare tutto il giorno, non ho tempo di smentire le s*******e". I rumors riferiscono che oltre alla presunta presenza di un terzo incomodo nella coppia, a dividere i due sarebbe anche il fatto che a Pilar non pare piaccia molto vivere nella splendida e lussuosa tenuta che la coppia ha a Siviglia, ed è per questo che fa spesso la spola con Madrid, dove vivono i suoi genitori. Ramos e Rubio hanno quattro figli: Sergio (8), Marco (6), Alejandro (4) e Máximo Adriano (3).