Elettra Lamborghini replica ai fan: "Ossessionati, perché mi volete sempre ..."

Elettra Lamborghini è tornata a scherzare con i suoi followers sui social . L'ereditiera della celebre azienda di auto di lusso ha replicato con ironia alle continue ed insistenti richieste dei followers che la vorrebbero in dolce attesa. In un momento di pausa dalle registrazioni di Only Fun , la cantante ha fatto una domanda ai suoi fan.

Elettra Lamborghini incinta? La reazione della cantante

"Ragazzi, io ho una domanda, ma perché mi volete tutti incinta? Cioè ma io cosa dovrei dirvi? Ho scritto che ho il ciclo e che sono in quel momeno lì ma io non lo so...". Ed ancora: "Ma perché mi volete gravida, mi spiegate? Siete ossessionati!", ha commentato la cantante in alcune Instagram stories. In diverse occasioni, infatti, alcuni utenti hanno con insistenza chiesto alla showgirl se fosse o meno incinta. Anche se al momento la moglie di Afrojack non è in dolce attesa, la maternità è comunque un desiderio della Lamborghini. Recentemente, infatti, la cantante ha espresso il desiderio di adottare una bimba della striscia di Gaza.